Lionel Messi mate l’oeuf, La Pulga fait tomber un vieux record du web

Trois ans qu’un oeuf dominait tous les likes sur Instagram. Mais, ça c’était avant Lionel Messi et la victoire de l’Argentine au Mondial 2022.

Cela n’aura échappé à personne, Lionel Messi est devenu champion du monde, ce dimanche. À la suite de ce succès face à l’équipe de France (3-3, t.a.b 4-2), le joueur argentin a partagé sa joie sur Instagram en postant une photo de lui avec le trophée. Un post devenu viral et liké par plus de 56,8 millions de personnes, record absolu du réseau social d’images, détrônant ainsi les 56,09 millions de likes, détenu jusqu’ici par un œuf.

Lionel Messi bat l’œuf

Le capitaine argentin bat tous les records aussi bien sur, qu’en dehors des terrains. Après être devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de chaque match à élimination directe lors d’un Mondial, la Pulga a pulvérisé un record sur Instagram. Sa publication avec le trophée suprême dans les mains a été aimée plus de 56,8 millions de fois. Messi bat ainsi le nombre de likes du compte World record egg, détenu par Chris Godfrey, où la photo d’un œuf, postée le 4 janvier 2019, avait été likée 56,09 millions de fois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Lionel Messi, 8 fois dans le top 20 d’Instagram

La bataille entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est présente aussi en dehors du rectangle vert. Avec 519 millions de followers, Cristiano Ronaldo est la personnalité la plus suivie d’Instagram. Lionel Messi, lui, est loin derrière avec 402 millions de followers. Malgré cette différence, le génie argentin est parvenu à exploser le record de « j’aime » sur une publication. À noter que 8 des 20 photos les plus aimées du réseau social sont de Messi, Cristiano Ronaldo en détient 3. La photo des deux joueurs en train de jouer aux échecs, pour une publicité Louis Vuitton, a été likée 73 millions de fois. Une publication postée par les deux joueurs. 42 millions sur le compte de la star portugaise, 31 millions sur le compte de Messi.