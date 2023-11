Lionel Messi devient le co-propriétaire de KRÜ Esports

Lionel Messi étend son portefeuille d’investissements à l’univers du Esport.

Lionel Messi a fait son entrée dans le monde de l’esport en rejoignant son ancien coéquipier Sergio Agüero, en tant que co-propriétaire de KRÜ Esports. Fondée par Agüero en 2020, KRÜ Esports s’est imposée comme un acteur majeur de l’esport, en alignant des équipes compétitives dans des titres populaires tels que Valorant et Rocket League.

Lionel Messi rejoint l’équipe créée par Sergio Agüero

L’implication de Messi dans KRÜ Esports marque une étape importante dans son portefeuille d’affaires en pleine expansion, coïncidant avec la plus longue pause entre les saisons de sa brillante carrière. Agüero s’est dit ravi d’accueillir Messi à bord, le qualifiant de « meilleur footballeur de l’histoire » et de « grand ami » dont la présence inspirera sans aucun doute l’ensemble de la communauté esport.

Une incursion dans le Esport pour l’octuple Ballon d’or

Avec l’arrivée de Messi, KRÜ Esports vise à consolider encore sa position dans le paysage de l’esport, en tirant parti de l’expertise et de l’influence de ces deux légendes du football. Le sens des affaires de Messi et sa base de fans mondiale devraient contribuer de manière significative à la croissance et au succès de l’organisation. Alors que Messi entame ce nouveau chapitre, sa principale concentration reste sa carrière de footballeur.

Il est prêt à revenir sur le terrain le 16 novembre avec le match crucial de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA de l’Argentine contre l’Uruguay, suivi d’un affrontement très attendu avec les rivaux du Brésil cinq jours plus tard.