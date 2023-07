L’ex-sponsor majeur maillot du SCO rejoint le SC Bastia

Comme avec Laval, Actual group a pris la place sur la manche gauche des maillots du SC Bastia.

Après s’être séparé du SCO Angers, dont il était le sponsor majeur à l’avant des maillots, à la suite de la relégation du club en Ligue 2 Actual group, acteur majeur du travail et de l’emploi en France, vient d’annoncer un nouveau partenariat avec le SC Bastia, pour les saisons sportives 2023-2024 et 2024-2025.

Actual sur la manche des maillots du Sporting Bastia jusqu’en 2025

En devenant le Partenaire Principal du Sporting Club de Bastia, le logo d’Actual sera affiché sur la manche de la tenue officielle de l’équipe pour toutes les rencontres disputées par le club lors du championnat de France de Ligue 2, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Cette visibilité permettra à Actual group de renforcer son ancrage territorial et sa présence sur l’île de beauté.

« Ce partenariat s’inscrit ainsi dans notre stratégie de présence locale en réponse à notre promesse de proximité. Mais aussi pour donner à Actual group les moyens d’être encore plus visible, de rayonner pour accompagner le plus grand nombre dans leurs démarches d’emploi et de développement de compétences. Ce partenariat est également signe de valeurs partagées : l’esprit d’équipe, le sens de l’effort, le goût du challenge et de la performance », explique le président d’Actual Samuel Tual, par communiqué.

Avec la descente d’Angers Sco en Ligue 2 la stratégie a changé

Actual group était jusqu’à la saison dernière un commanditaire majeur d’Angers Sco, mais avec la descente du club en Ligue 2, la stratégie a changé, car la marque est aussi présente sur la manche des maillots du club de Laval, également engagé en Ligue 2. Pour des raisons de proximité géographique entre les deux équipes, Actual group a donc changé son fusil d’épaule.