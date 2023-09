Les notes des joueurs du Real Madrid sur EA Sports FC 24

Le Real Madrid alignera logiquement l’un des meilleurs collectifs dans le jeu EA Sports FC 24.

A quelques jours de la sortie officielle du titre, voilà déjà de révélées les notes des joueurs du Real Madrid dans le jeu EA Sports FC 24. Le collectif madrilène est traditionnellement l’un des choix les plus populaires et performant pour les joueurs, dans l’univers du jeu vidéo de football.

Courtois, le n°1 du Real Madrid sur EA Sports FC 24

Selon les informations du compte Twitter Fut Scoreboard pas moins de dix joueurs affichent des notes de 85 ou plus. Thibaud Courtois se démarque en tant que joueur le mieux noté avec un impressionnant 90, suivi de près par Jude Bellingham à 86, Vinicius Jr à 89, Federico Valverde à 88, et Luka Modric à 87. On note également Rodrygo avec une note de 85, tandis que Tchouaméni et Camavinga obtiennent respectivement les notes de 84 et 82.

🚨⚪️ Real Madrid in #EAFC24 ✅ Which team do you want to see next? Follow @Fut_scoreboard and @Criminal__x pic.twitter.com/Hn7D1KcFiw — Fut Scoreboard (@Fut_scoreboard) September 1, 2023

Ces notes sont en cohérence avec les performances des joueurs la saison dernière, sur le rectangle vert. Le vrai. Courtois a été l’un des meilleurs gardiens du monde, et Vinicius Jr également parmi les joueurs de champ du championnat de Liga espagnole.