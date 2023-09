Les notes des joueurs de Manchester City sur EA Sports FC 24

Un oeil sur les notes de Manchester City, le club d’Erling Haaland, l’ambassadeur du jeu EA Sports FC 24.

À l’approche de la sortie officielle d’EA Sports FC 24 plus tard ce mois-ci, les fans de football attendent avec impatience de découvrir les notes des joueurs. Bien que le jeu complet ne soit pas encore disponible, de nombreuses informations ont déjà été révélées. Après celles qui concernent le PSG, le FC Barcelone ou le Real Madrid, voilà les cartes des champions d’Europe de Manchester City.

6 joueurs de Manchester City dans le top 50 de EA Sports FC 24

Elles ont été dévoilées grâce à Fut_scoreboard. Pour Manchester City, 15 joueurs de l’équipe première ont eu leurs notes révélée. Bien que six des joueurs de Manchester City figurent déjà parmi les 50 meilleurs joueurs, certaines observations valent la peine d’être notées.

Erling Haaland ambassadeur de l’opus et n°1 des notes avec De Bruyne

Parmi les joueurs de Manchester City, on retrouve Foden, dont la carte est assez similaire à celle de FIFA 23, et Grealish, dont la note est légèrement inférieure à celle de Foden. De plus, quatre défenseurs centraux (Stones, Akanji, Gvuardiol et Aké) ainsi que Walker ont également vu leurs notes dévoilées. Forcément, en tant que club triplement titré la saison dernière (Premier League, Coupe d’Angleterre et Ligue des champions), Manchester City alignera l’un des meilleurs collectif sur EA Sports FC 24.