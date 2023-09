Les notes des joueurs d’Arsenal sur EA Sports FC 24

Quelles sont les notes des joueurs d’Arsenal sur EA Sports FC 24 ?

Encore une poignée de jours d’ici au 29 septembre et la sortie officielle du titre EA Sports FC 24, le premier de la saga qui succède à la série FIFA. Avec de l’avance sur le calendrier officiel, de premières notes de joueurs se dévoilent, ici ce sont celles du collectif d’Arsenal, en Premier League, de retour au premier plan, après plusieurs saisons délicates pour la formation londonienne.

Arsenal de retour au premier plan se confirme aussi sur EA Sports FC 24

En ce qui concerne les Gunners d’Arsenal, les notes de 14 joueurs de l’équipe première ont été révélées par le compte Fut Scoreboard sur les réseaux sociaux. Bukayo Saka affiche une carte équilibrée avec une amélioration de 4 points par rapport à FIFA 23. Il se classe deuxième à la note générale derrière le milieu norvégien Martin Odegaard à 87. Declan Rice et Thomas Partey ont également vu leurs notes augmenter d’un point par rapport à l’année précédente.

Saka, Gabriel Jesus ou Martinelli parmi ceux qui progressent le plus

Parmi les autres joueurs notables, on compte Gabriel Jesus, dont les notes en dribbles et en attributs physiques ont été améliorées, Martinelli, qui a progressé de 6 points par rapport à l’année précédente, et Saliba, qui devrait être l’un des défenseurs centraux les plus recherchés en début de jeu.