Les gros bolides des joueurs du Real Madrid et… Jude Belingham !

Jude Belingham a surpris les fans du Real Madrid en pointant à bord d’un taxi.

Le nouveau joueur du Real Madrid, Jude Bellingham, s’est attiré les faveurs des fans quand il est arrivée en toute humilité à l’entraînement de son club, à bord d’un taxi. L’international anglais, qui a rejoint les géants espagnols de Borussia Dortmund dans un accord à 120 millions d’euros, a été vu en train de sortir d’un taxi Toyota au centre d’entraînement du club à Valdebebas.

Jude Belingham a fait une arrivée remarquée à l’entraînement du Real Madrid

Cela contraste avec certains de ses coéquipiers, qui venus à bord de voitures de luxe telles que des Bentley pour Luka Modric ou des Lamborghini, comme Vinicius ou le milieu français Aurélien Tchouaméni. Les fans sur les réseaux sociaux ont rapidement salué Bellingham pour son attitude terre-à-terre. Un supporter a écrit : « Tous les joueurs du Real Madrid arrivent dans de grosses voitures et Jude Bellingham en taxi. » Un autre déclare : « Jude est très classique, j’adore cet homme. »

Les fans sont déjà en adoration du milieu international anglais

Bellingham devrait faire ses débuts officiels avec le Real Madrid ce week-end lorsque les Merengue se rendront à Athletic Bilbao. Le milieu de terrain de 20 ans est considéré comme l’un des plus grands espoirs du monde et aura pour objectif de faire une grande impression au Santiago Bernabeu. Son arrivée en taxi est un rappel qu’il est encore jeune et modeste, et qu’il n’a pas peur de vivre une vie normale loin des projecteurs. Cela ne manquera pas de le rapprocher encore plus des fans du collectif madrilène.