Les 10 entraîneurs les mieux payés du football cette saison 2023-24

Diego Simeone demeure le coach le mieux payé du football, cette saison 2023-2024.

Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atletico Madrid, reste le mieux payé du football mondial malgré quelques mouvements lucratifs cet été. L’Argentin a connu du succès dans la capitale espagnole depuis son arrivée en 2011. Il a dirigé un total de 627 matchs toutes compétitions confondues, remportant deux titres de Liga, la Coupe d’Espagne, deux Coupes de l’UEFA et a réussi à atteindre deux finales de la Ligue des champions.

Simeone numéro 1 devant Guardiola et Klopp

Les dirigeants du club au Wanda Metropolitano lui ont accordé un contrat lucratif jusqu’à l’été 2024. Selon The Sun qui donne le top 10 entraîneurs les mieux payés du football cette saison 2023-24, ce contrat lui permet de toucher environ 30 millions de livres sterling par an. Cette rémunération le place largement devant les entraîneurs de Premier League, Pep Guardiola et Jurgen Klopp. Le premier a remporté de nombreux trophées majeurs, ainsi que le triplé historique de la saison dernière, lors de son passage à Manchester City.

L’ancien entraîneur du Barça et du Bayern Munich touche 23,3 millions d’euros par an depuis la signature d’un nouveau contrat en novembre. Pendant ce temps, Klopp gagne environ 18,6 millions d’euros par an après avoir mis fin à l’attente prolongée du titre de Premier League par le club de la Merseyside, et avoir également réussi à mener les Reds à leur sixième titre européen.

Steven Gerrard au pied du podium et le seul qui évolue hors d’Europe

Il y a une surprise à la quatrième place de la liste, car le récent transfert de Steven Gerrard du côté saoudien d’Al-Ettifaq lui rapporte un salaire ahurissant de 17,7 millions d’euros par an. Avec ce contrat en or massif, il aura pour mission de redresser le bilan sportif de son équipe Al-Ettifaq, seulement septième la saison dernière de la Saudi Pro League. Le club n’a plus remporté le titre depuis 1987. Steven Gerrard est le seul entraîneur en dehors de l’Europe à figurer dans la liste.

L’entraîneur de la Juventus, Max Allegri, le suit au classement. L’Italien est actuellement dans sa deuxième période à Turin, après avoir remporté cinq titres de Serie A et quatre Coupes d’Italie lors de son premier passage à la tête de l’équipe. Il est revenu en 2021 mais n’a pas encore ajouté de trophées à son palmarès. On retrouve quelques liens avec Chelsea juste en dessous d’Allegri. L’ancien entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, gagne 12,5 millions d’euros annuels au Bayern Munich, depuis sa nomination en remplacement de Julian Nagelsmann à l’Allianz Arena.

Ancelotti et Erik ten Hag ferment le top 10 des coachs les mieux payés

Il a connu un début parfait à l’Allianz Arena en remportant le titre de Bundesliga. Son successeur à Chelsea, Mauricio Pochettino, est juste en dessous de l’Allemand avec un salaire de 12,1 millions d’euros par an. L’Argentin est arrivé à Stamford Bridge cet été en tant que troisième entraîneur nommé par Todd Boehly.

Derrière, Ancelotti reste en poste au Real Madrid pour cette saison 2023-2024 avant de peut-être prendre les rênes de la sélection brésilienne où il est pressenti. Le technicien italien devance Erik ten Hag, l’entraîneur de Manchester United. Le Néerlandais est arrivé à Old Trafford l’été dernier en provenance de l’Ajax et a mis fin à la longue attente des Red Devils pour un trophée en menant le club à la victoire en Coupe de la Ligue.

1. Diego Simeone (Atletico Madrid) = 35 millions d’euros par an

2. Pep Guardiola (Manchester City) = 23,3 millions d’euros par an

3. Jurgen Klopp (Liverpool) = 18,6 millions d’euros par an

4. Steven Gerrard (Al-Ettifaq) = 17,7 millions d’euros par an

5. Max Allegri (Juventus) = 14 millions d’euros par an

6. Thomas Tuchel (Bayern Munich) = 12,5 millions d’euros par an

7. Mauricio Pochettino (Chelsea) = 12,1 millions d’euros par an

8. Carlo Ancelotti (Real Madrid) = 11,2 millions d’euros par an

9. Erik ten Hag (Manchester United) = 10,5 millions d’euros par an

10. Jose Mourinho (Roma) = 9,8 millions d’euros par an