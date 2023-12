Les 10 couples les plus riches du football

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez forment un couple puissant. Et riche…

Selon une étude publiée par Gambling Zone, David et Victoria Beckham forment le couple le plus riche du monde du football, avec une fortune estimée à 412,1 millions de livres sterling (environ 475 millions d’euros). L’ancien footballeur, aujourd’hui propriétaire de l’Inter Miami, et l’ancienne chanteuse des Spice Girls et styliste ont amassé leur fortune grâce à une combinaison de revenus provenant de leurs carrières respectives, de contrats publicitaires et de placements financiers.

Les Beckham devant les couples de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi

La paire Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez pointe en deuxième position avec une fortune estimée à 410,5 millions de livres sterling (environ 473 M€). Tandis que Leo Messi et Antonela Roccuzzo complètent le podium avec une fortune estimée à 182 millions de livres sterling (210 M€). Le joueur de l’Inter Miami est l’un des footballeurs les mieux payés au monde, et sa femme est une entrepreneure à succès.

Le reste du top 10 des couples les plus riches du football

4. Wayne et Coleen Rooney (181,2 millions de livres sterling)

5. Sergio Ramos et Pilar Rubio (120,2 millions de livres sterling)

6. Robert Lewandowski et Anna Lewandowska (104,2 millions de livres sterling)

7. Bastian Schweinsteiger et Ana Ivanovic (84,9 millions de livres sterling)

8. Mario et Ann-Kathrin Gotze (68,1 millions de livres sterling)

9. Thomas et Lisa Muller (44,1 millions de livres sterling)

10. Raheem Sterling et Paige Milian (36,8 millions de livres sterling)