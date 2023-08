Les 10 cessions les plus chères de l’histoire du FC Metz

Le FC Metz a battu un record dans le sens des départs avec la cession de Georges Mikautadze à l’Ajax.

Le FC Metz a officialisé ce mercredi, à deux jours de la fin du marché des transferts en France comme aux Pays-Bas, la cession de Georges Mikautadze à l’Ajax Amsterdam pour 19 millions d’euros (16 millions d’euros d’indemnité fixes et 3 millions d’euros de variables). Le jeune attaquant géorgien, âgé de 22 ans, devient ainsi le joueur le plus cher de l’histoire du club lorrain, dans le sens des départs.

Cette vente est un excellent coup pour le FC Metz, qui réalise une belle plus-value sur un joueur recruté chez les jeunes de l’AS Saint-Priest en 2017. C’est également une preuve que le club lorrain continue de former de jeunes talents prometteurs. Ce top 10 des ventes les plus chères de l’histoire du club grenat met aussi en évidence les liens forts qui unissent le FC Metz à son équipe satellite Génération Foot, à Dakar au Sénégal.

Ismaïla Sarr, le dauphine de Mikautadze et Pape Matar Sarr qui complète le podium ou encore Habib Diallo et un certain Sadio Mané, bien qu’il ne soit pas dans ce classement, en sont tous issus. Le top 10 ci-dessous pèse 104,9 millions d’euros, soit une moyenne proche de 10 millions d’euros comme le coût de la cession de Habib Diallo au voisin et rival RC Strasbourg, en 2021.

Georges Mikautadze (2023) à l’Ajax Amsterdam = 19 millions d’euros

Ismaïla Sarr (2017) au Stade Rennais = 17 millions d’euros

Pape Matar Sarr (2021) à Tottenham Hotspur = 16,9 millions d’euros

Boubacar Traoré (2022) à Wolverhampton Wanderers = 11 millions d’euros

Habib Diallo (2020) au RC Strasbourg = 10 millions d’euros

Miralem Pjanic (2007) à l’Olympique Lyonnais = 7,5 millions d’euros

Jocelyn Blanchard (1998) à la Juventus Turin = 6,5 millions d’euros

Moussa Niakhaté (2018) au 1.FSV Mayence 05 = 6 millions d’euros

Kiki Kouyaté (2022) au Montpellier Hérault SC = 6 millions d’euros

Franck Ribéry (2004) au Galatasaray = 5 millions d’euros

