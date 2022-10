Le Real Madrid prolonge avec Emirates, les détails du nouveau contrat

Le Real Madrid et Emirates vont poursuivre l’aventure commune.

Déjà onze ans d’association et à la fin de cette saison, une décennie de présence continue sur le maillot du Real Madrid. Cela va continuer puisque Emirates a prolongé son contrat de sponsoring, tel qu’annoncé ce vendredi, par le club merengue. Le nouveau bail est signé jusqu’en 2026, la compagnie aérienne restant le partenaire majeur du club pour les quatre prochaine saisons.

Le Real prolonge 4 an avec la compagnie Emirates

Financièrement, alors que le précédent contrat valait un peu plus de 50 millions d’euros par an, au bénéfice du champion d’Espagne et d’Europe en titre, selon les informations de Łukasz Bączek, il est cette fois question de 70 millions d’euros annuels et des variables de l’ordre de 7 millions d’euros, conditionnés aux performances sportives du collectif de Carlo Ancelotti.

As announced, #RealMadrid is extending Emirates Airline’s sponsorship agreement until 2026. According to the VozPópuli portal, the contract is valued at €50m a year plus €20m variables. According to my information, it’s guaranteed €70m a year + €7m in bonuses #SportBusiness pic.twitter.com/RDOIqaWrgB — Łukasz Bączek (@Lu_Class_) October 14, 2022

Le sponsor maillot le plus cher du foot européen

Ce sponsoring maillot est le plus cher du football européen, devant le partenariat du PSG avec Qatar Airways (65 M€/an), Manchester City et Etihad (55 M€/an), ou Spotify et le Barça, à 57,5 millions d’euros, naming du Camp Nou inclus. Emirates va continuer de transporter régulièrement les joueurs du Real Madrid, dans les déplacements à l’étranger. La marque est devenue un commanditaire du club en 2011, d’abord en tant que partenaire monde, puis sur le maillot.