Le Real Madrid génère des recettes records avec ses abonnés

Le Real Madrid gagne toujours plus d’argent…

Le Real Madrid génère des recettes records grâce à ses abonnés pour la saison 2023-2024. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club madrilène aurait déjà encaissé 180 millions d’euros grâce aux abonnements, ce qui représente 23% du budget total du club pour la saison en cours, estimé à 750 millions d’euros.

180 M€ de recettes au Real Madrid par les seuls abonnements

Les abonnements les plus chers se situent dans la zone de la Tribune, avec un coût de 2 307 euros, ou 3 007 euros pour l’Euro-abonnement, qui inclut les matchs des compétitions européennes. Les prix varient ensuite en fonction des différentes sections du stade, avec des tarifs allant de 1 685 euros à 484 euros, en fonction de l’emplacement des sièges et de l’inclusion ou non des rencontres européennes.

Un chiffre d’affaires en forte progression

Ces chiffres viennent confirmer les bons résultats financiers du Real Madrid au cours du premier semestre de l’année. Le club a enregistré un bénéfice de 44 millions d’euros sur cette période, contre 1,5 million d’euros lors de la même période de la saison précédente. Cette amélioration est notamment due à l’augmentation du chiffre d’affaires, qui est passé de 358,7 millions d’euros à 400 millions d’euros, ainsi qu’aux transferts de joueurs réalisés lors du mercato estival.

En parallèle, le stade Santiago-Bernabeu poursuit sa mue

Parallèlement, le Real Madrid poursuit la rénovation de son stade emblématique, le Santiago Bernabéu, dont la finalisation des travaux est prévue pour le second semestre de 2023. Le financement du projet, d’un montant total de 575 millions d’euros sur une durée de trente ans, a été approuvé par le conseil d’administration du club le 12 avril 2019.