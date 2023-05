Le RC Lens s’associe à Bomber Original

Un blouson Bomber associé au RC Lens.

Le RC Lens a le vent en poupe cette saison, ça tombe bien pour une marque spécialiste des blousons d’aviateurs et vestes Bomber. Bomber Original est d’ailleurs le nom du partenaire enregistré par le club nordiste, à l’occasion commune de la création d’une collection capsule à destination des fans des Sang et Or.

Après le Red Star et le Stade Rennais, Bomber Original s’associe au RC Lens

Ce n’est pas la première collaboration de la marque avec le monde du football et des clubs français. Il en eut des précédentes, avec le Red Star notamment, en 2021, et plus récemment les Bretons du Stade Rennais. Avec le RC Lens, le rapprochement donne la production d’un bomber noir à l’intérieur orange, sans signe extérieur trop apparent du soutien manifesté au club de football à qui il s’adresse.

Vendu 129 euros, il est disponbile sur les espaces digitaux et physique du Racing, qui multiplie en ce moment ce type de collaboration, après une autre nouée avec Maison Transversale.