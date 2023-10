Le RC Lens dévoile un nouveau maillot Ligue des champions. Hommage au Racing 2002

A la veille d’affronter Arsenal, le RC Lens dévoile un nouveau maillot conçu par Puma.

Le RC Lens a dévoilé ce lundi son nouveau maillot européen, qui sera porté par les Sang et Or lors de leurs matchs de la Ligue des champions au stade Bollaert-Delelis, demain mardi face aux Gunners d’Arsenal. Il est en polyester recyclé, dispose de la technologie drycell qui régule la température du corps. La construction est en mesh pour optimiser le confort et la respirabilité.

Un maillot spécial pour la Ligue des champions du RC Lens

Le maillot est de couleur sang et or, avec des bandes rouges au niveau du col et sur le bas du maillot. Il est également floqué du logo de Puma, sponsor technique du club, et du logo du Racing Club de Lens. La particularité de ce maillot est qu’il rend hommage à la génération de 2002, qui avait permis au club de retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis 1977.

Sur la photo de présentation du maillot dévoilée, l’actuelle génération se mêle à quelques anciens, comme Bernard Mendy, Daniel Moreira ou encore Olivier Dacourt, qui ont vécu la dernière campagne du club dans la plus prestigieuse compétition européenne.