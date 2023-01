Le PSG prolonge avec la cigarette électronique

Contrairement au premier visuel accompagnant la signature du contrat, il n’y a plus de Kylian Mbappé à l’image de l’extension du partenariat du PSG et de Geekvape.

C’est une annonce qui en avait surpris plus d’un. En juillet 2021, la marque chinoise de cigarette électronique Geekvape devenait partenaire officiel du PSG. Il s’agissait d’une première avec un grand club européen. Un partenariat qui visiblement convient aux deux parties, puisqu’elles ont décidé d’étendre leur bail et de prolonger l’aventure ensemble.

Le PSG prolonge l’aventure avec Geekvape

Comme en juillet 2021, lors de la première signature du partenariat entre Geekvape et le PSG, la durée du contrat qui lie les deux entités n’a pas été dévoilée. Une chose est sûre, ce renouvellement fait le bonheur de la marque chinoise. “Je suis ravi que notre partenariat ait été si fructueux l’année dernière, et c’est un honneur de poursuivre l’esprit du sport sain avec le Paris Saint-Germain, dans la nouvelle année, conformément à notre poursuite mutuelle de l’excellence et de l’élégance pour une nouvelle saison formidable et passionnante”, a confié Allen Yang, PDG de Geekvape Technology, dans le communiqué.

Kylian Mbappé n’apparaît pas sur l’affiche

Contrairement à la première campagne de publicité signée en 2021, cette fois-ci, Kylian Mbappé n’apparaît pas sur l’affiche. Entre-temps, l’attaquant de 24 ans a signé une prolongation de contrat avec le PSG. Lors des pourparlers, les droits à l’image ont été un sujet de discussion important. C’est un secret de polichinelle, le champion du monde français est très vigilant et choisit scrupuleusement les sponsors auxquels il s’associe. Pas sûr qu’être la figure d’une marque de cigarette électronique réjouisse Mbappé.