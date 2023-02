Le onze des joueurs toujours chômeurs après le mercato

L’Espagnol Isco est le maître à jouer de ce onze type des footballeurs sans contrat.

Après un mois de tractations, de prêts et de transferts, le mercato hivernal s’est achevé. Toutefois, les clubs ont encore la possibilité de recruter afin de se renforcer. Pour cela, pas besoin de négocier, il suffit de jeter un œil sur les joueurs libres. Ceux qui ne sont plus sous contrat peuvent signer à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ils ne sont pas limités par une période de transferts donnée. Sur un terrain, ce onze des joueurs chômeurs ne peut pas prétendre à une place en Ligue des Champions, ni même à la Ligue Europa. Il pourrait toutefois se placer en milieu de tableau de Ligue 1.

Un quintuple Champion d’Europe dans le onze des joueurs chômeurs

Pour guider ce onze de footballeurs sans club, il faut forcément un joueur avec une certaine expérience. C’est le cas du milieu de terrain offensif, Isco. Du haut de ses 30 ans, il est le joueur le plus titré de l’équipe. Avec notamment 5 Ligue des Champions, 3 titres de Champion d’Espagne, 1 Coupe du Roi, 3 Supercoupes d’Espagne, 3 Supercoupes d’Europe et 4 Coupe du Monde des clubs. Un palmarès impressionnant pour l’ancien pensionnaire du Real Madrid. Libre depuis sa rupture de contrat à l’amiable avec le Séville FC, il a bien failli rejoindre l’Union Berlin, mais finalement ses exigences salariales sont trop élevées pour le club allemand et il est toujours à la recherche d’un club.

Un joueurs a moins de 30 ans

Ce onze de joueurs n’est pas si âgé, puisque la moyenne d’âge est de 31,4 ans. Mais un seul a moins de 30 ans : l’ailier gauche Jesé. Formé au Real Madrid, il était l’un des grands espoirs du football espagnol avant sa blessure aux ligaments croisés en 2014. Depuis, sa carrière a pris une autre tournure, et c’est un long chemin de croix pour lui. Après une arrivée au PSG pour 25 millions d’euros en 2016, il n’a jamais su s’imposer au sein de l’effectif parisien. A défaut de pouvoir le vendre, le club de la capitale n’a cessé de le prêter durant la période où il était sous contrat avec les Rouge et Bleu.

