Le nouveau business automobile de l’ex du Barça, Cristian Tello

Cristian Tello a lancé sa propre concession automobile.

De nombreux joueurs de football élargissent leurs horizons professionnels en s’investissant dans des entreprises et des projets en dehors du terrain. L’ancien attaquant du FC Barcelone, Cristian Tello, en est un exemple récent. Tello, actuellement sous contrat avec Al-Fateh en Arabie Saoudite, a ouvert un concessionnaire automobile à Terrassa, Espagne.

Cristian Tello ouvre sa propre concession

Ce projet est entièrement géré et dirigé par le joueur de football lui-même. Sa concession s’étend sur une superficie d’environ 650 mètres carrés et propose une vaste gamme de véhicules, notamment des marques de renommée internationale telles que Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Porsche et Mercedes-Benz. Cristian Tello, âgé de 32 ans, a toujours eu une passion pour les véhicules de haute performance. Cette passion, qu’il entretient depuis de nombreuses années, s’est désormais transformée en une opportunité d’affaires unique.

Déjà projeté dans l’après, au crépuscule de sa carrière de footballeur

Le footballeur, qui a joué pour des équipes de renom telles que le FC Barcelone et le Betis Séville, a partagé l’évolution de son entreprise et de son showroom à Terrassa sur ses réseaux sociaux, depuis sa création récente. Ses followers qui se manifestent sont impressionnés par la variété de voitures qu’il possède. La création d’une concession automobile était un rêve de longue date pour Tello, et il l’a finalement concrétisé.