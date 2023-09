Le LOSC prolonge avec Team Vitality et annonce deux recrues

Le LOSC et Team Vitality vont faire équipe ensemble une saison de plus.

Team Vitality et le LOSC ont annoncé ce vendredi le renouvellement de leur partenariat pour la saison 2024. La collaboration, qui a débuté l’année dernière, permet aux deux clubs de s’unir pour représenter le football français sur la scène EA Sports FC. Dans le cadre de ce partenariat, Team Vitality et le LOSC ont également annoncé la signature de deux nouvelles recrues : Ilian Bouchi et Johann « ManiiKa » Simon.

Ilian Bouchi et Johann « ManiiKa » Simon rejoignent l’équipe LOSC x Team Vitality

Ilian Bouchi est un jeune espoir français de 17 ans, originaire du Nord de la France. Il est connu pour ses mécaniques exceptionnelles et son sens du jeu. Il rejoint l’équipe en tant que joueur professionnel, aux côtés de Corentin « Rocky » Chevrey. Johann « ManiiKa » Simon est un ancien joueur professionnel de FIFA, qui a remporté plusieurs titres majeurs, dont la eLigue 1 en 2017. Il rejoint l’équipe en tant que coach, pour aider les joueurs à atteindre leurs objectifs.

« Le LOSC est très heureux de renouveler sa collaboration avec Team Vitality, l’un des leaders eSport en Europe, après une première année de partenariat réussie », confie le PDG du LOSC, Olivier Letang. « Team Vitality est ambitieux, le LOSC aussi. Sur tous les terrains, nous sommes des compétiteurs et l’union de nos forces et de nos valeurs communes doit permettre d’atteindre les plus hauts objectifs. Bienvenue à Ilian et Maniika qui rejoignent Rocky et la team. Bonne saison d’ EA Sports FC ! »

« Signer pour une deuxième année avec le LOSC est une chance incroyable pour nos deux structures. C’est un club qui partage notre vision de l’excellence dans l’esport comme dans le sport traditionnel. Nous sommes impatients que la saison commence pour voir ce nouveau duo évoluer ensemble », ajoute son homologue de Team Vitality, Nicolas Maurer.

L’ambition de viser le titre national sur EA Sports FC 24

Avec ce nouveau partenariat et ces deux nouvelles recrues, Team Vitality et le LOSC espèrent atteindre les plus hauts sommets de la scène EA Sports FC. L’objectif principal de Team Vitality et du LOSC est de décrocher un titre national et de se qualifier pour les Worlds, la compétition la plus prestigieuse de la scène EA Sports FC. Pour y parvenir, les deux clubs vont continuer de s’entraîner au bootcamp V.Performance de Team Vitality, incubé au sein du Stade de France. Ils auront également des accès au prestigieux Domaine de Luchin, centre d’entraînement et siège du LOSC.