Le Losc prolonge avec Free

L’association du Losc et de Free va se poursuivre.

Le Losc et l’opérateur de télécommunications français, Free, ont prolongé leur partenariat pour la saison 2023-2024. Cette alliance, initiée la saison précédente, perdure entre le club et la marque partenaire de la Ligue de football professionnel (LFP), également diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats. Leur collaboration continue ainsi autour des rencontres du championnat de France de football.

Une saison de plus pour Free avec le Losc

Free continuera de fournir aux supporters du Losc la possibilité de recevoir une notification vidéo quelques secondes après chaque but. La marque Free Ligue 1 bénéficiera en outre de multiples opportunités de visibilité et de promotion sur divers supports du club, incluant des parrainages de contenus sur les réseaux sociaux et des annonces ciblées pour les spectateurs du stade Pierre-Mauroy lors des matchs à domicile. Enfin, des contenus et des expériences exclusivement dédiés au LOSC seront offerts aux supporters les plus fervents.

L’ancien « capi » Rio Mavuba dans le collectif de l’opérateur

Autour de l’animateur Alexandre Ruiz, Free compte dans ses équipes l’ancien capitaine des Dogues, Rio Mavuba aux commentaires et décryptages des rencontres. L’ancien international français Ludovic Giuly complète ce dispositif éditorial de l’opérateur téléphonique.