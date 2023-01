Le gardien argentin Emiliano Martinez investit 25 000€ dans un chien de garde

après les célébrations provocantes, Emiliano Martinez cherche la quiétude. Il peut désormais compter à cet effet, sur son nouveau chien.

Fort de sa notoriété soudaine et nouvelle et de possibles inimités provoquées par ses célébrations, gestes et saillies, notamment à l’encontre de son opposant direct, Kylian Mbappé, le gardien de l’Argentine, Emiliano Martinez, doit apprendre à gérer sa nouvelle vie de champion du monde. Cela requiert pour lui de se protéger ailleurs que dans le cocon du football ; celui d’Aston Villa, en ce qui le concerne. Pour ce faire, il vient d’investir sur un chien assurant sa défense.

Acteur remarqué du Mondial, Emiliano Martinez se protège désormais

Un compagnon à quatre pattes, éduqué à cet effet et de race malinoise, ainsi que le détaille de le Daily Star, outre-manche, à l’origine de l’information. Le portier de l’Albiceleste s’est adjoint les services de la société Elite Protection Dogs, spécialiste de l’univers canin et de la formation de chiens de garde, pour des particuliers ou à destination des autorités militaires, notamment sur des zones de combats. Hugo Lloris, le pendant français de Dibu Martinez, sur le terrain de la finale du Mondial est un autre client de la société.

25 000 euros investis sur un chien de race malinois belge

le coach d’Arsenal, Mikel Arteta, le latéral d’Everton, Ashley Cole, ou l’actuel champion du monde WBC en boxe sont d’autres personnalités du sport qui ont fait le même choix que Martinez. Cela a toutefois un coût financier, puisque le Daily Stars croit savoir que ce dernier a payé l’équivalent de 25 000 euros, pour le service rendu par la société et à l’avenir, son compagnon canin.