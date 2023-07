Le FC Lorient et Umbro dévoilent le maillot domicile 2023-2024

Au tour du FC Lorient de dévoiler son maillot principal pour la saison 2023-2024.

Le FC Lorient et Umbro ont révélé le nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024. Une présentation originale a été organisée avec un maillot géant traversant la rade de Lorient, avant d’arriver au port de plaisance où une fan zone était installée. Cette nouvelle tenue, inspirée des couleurs historiques du club s’inspire notamment de deux maillots emblématiques portés par les Merlus lors des saisons 1985-1986 et 1986-1987.

Débarqué par la mer, le nouveau maillot d’Umbro pour le FC Lorient

La tunique se distingue par l’ajout d’un bouton à pression au niveau du col et d’un bloc bi-couleur orange/blanc. À l’arrière du maillot, un insert graphique du logo Umbro en orange et noir est présent. Des bandes horizontales noires sont également ajoutées à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’au niveau des bas de manches, mettant en valeur les trois couleurs du logo du club : orange, noir et blanc. En hommage à Didier Le Botmel, l’emblématique speaker du FC Lorient, sa célèbre citation « Le football c’est la fête, la fête c’est le football » est intégrée en signature du maillot.

Porté avec un short noir et des chaussettes blanches

Le short associé est noir, avec un insert graphique du logo Umbro rappelant celui du maillot, tandis que les chaussettes sont blanches avec l’inscription « Lorient » en orange au dos. Ce nouvel équipement domicile incarne l’identité maritime du club et sera porté par les joueurs du FC Lorient lors de la prochaine saison.