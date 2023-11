Le FC Barcelone se lance dans les jeux vidéo en créant Barça Games

Le FC Barcelone étend ses activités à l’univers du gaming.

Le FC Barcelone a annoncé le lancement de sa propre plateforme de jeux vidéo, baptisée Barça Games. Le projet, qui sortira en avril 2024, est une collaboration entre le club catalan, Mas Ros Media et FiReSports, selon un communiqué du club que rapporte le média Palco123. Barça Games proposera des contenus variés, allant des jeux vidéo traditionnels aux contenus exclusifs, tels que des vidéos, des interviews, des tournois et des événements.

L’objectif est de créer une communauté digitale forte autour du club, accessible aux fans du monde entier. « La création de Barça Games répond à la claire volonté du club de rester leader face aux nouvelles opportunités et d’impulser la construction de l’Espai Barça Digital », explique Joan Laporta, le président du FC Barcelone. « Nous voulons regrouper tous les culers du monde dans une même communauté digitale et renforcer leur sentiment d’appartenance au club. »

Le FC Barcelone est l’une des marques sportives les plus populaires au monde, avec plus de 400 millions de followers sur les réseaux sociaux. La plateforme Barça Games devrait lui permettre de renforcer son engagement avec ses fans et de générer de nouvelles sources de revenus.