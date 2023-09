Le FC Barcelone génère un bénéfice record en 2023 à plus de 300 M€

Notamment grâce à la vente d’une partie de ses droits, le Barça a généré un bénéfice record en 2023.

Le FC Barcelone a annoncé un bénéfice net de 304 millions d’euros pour la saison 2022-2023, dépassant ainsi les prévisions budgétaires de l’exercice précédent. Au cours de la saison écoulée, le club blaugrana a généré des revenus de 1,259 milliard d’euros, avec un chiffre d’affaire de l’opérationnel atteignant 1,165 milliard d’euros.

Les revenus du FC Barcelone progressent à tous les niveaux

Sur le plan commercial, le club a enregistré des chiffres historiques avec des revenus de 351 millions d’euros (+43% par rapport à l’année précédente). Le secteur des sponsors a atteint près de 200 millions d’euros, tandis que les ventes de produits dérivés dans les Barça Stores ont atteint un record absolu de 100 millions d’euros.

Parmi les données intéressantes, on note une augmentation significative des revenus liés au Camp Nou, avec 121 millions d’euros de recettes. Il s’agit de la première saison de l’histoire du club au cours de laquelle plus d’un million de billets ont été vendus pour suivre l’équipe masculine. Le Spotify Camp Nou a également été le stade avec la moyenne de fréquentation la plus élevée en Europe selon le rapport de l’UEFA, « The European Club Talent and Competition Landscape », pour la saison 2022-23.

Un chiffre d’affaires record qui s’explique par la cession de doits à Sixth Street

Cependant, il convient de noter que les records de revenus et de bénéfices du FC Barcelone ont été en partie le résultat d’une opération extraordinaire de vente anticipée de 15% des recettes des droits de télévision de la Liga pour les 25 prochaines années à Sixth Street. Cette transaction a permis au club de déclarer des revenus supplémentaires de 400 millions d’euros. Le club a également réduit sa dette nette pour la deuxième saison consécutive, passant de 680 millions d’euros au 30 juin 2021 à 552 millions d’euros au 30 juin 2023. En ce qui concerne le budget pour la saison 2023-2024, le club prévoit des revenus de 859 millions d’euros et un bénéfice de 11 millions d’euros avant impôts. Malgré la réduction des revenus due en partie à une diminution du nombre d’abonnements et à une vente réduite de billets en raison du transfert à l’Estadi Olímpic Lluís Companys, le conseil d’administration est convaincu que la saison se terminera par un résultat net positif.