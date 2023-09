La Juventus rempile avec Socios.com

L’aventure se poursuit entre la Juventus et la plateforme Socios.com

La Juventus et Socios.com prolongent leur partenariat entamé en 2018. La collaboration permis à la Juventus de lancer son Fan Token (JUV) sur l’application Socios.com. Le Fan Token JUV donne aux fans de la Juventus la possibilité de participer à des sondages sur les décisions du club, de gagner des prix et des expériences VIP, et d’accéder à des contenus exclusifs.

La Juventus poursuit sa collaboration entamée en 2018

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Socios.com », se félicite Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer de la Juventus. « Ce partenariat a été un succès pour les deux parties et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour proposer des expériences uniques à nos fans. » « La Juventus est l’un des clubs les plus prestigieux du monde et nous sommes fiers de prolonger notre partenariat avec eux », poursuit Alexandre Dreyfus, PDG de Socios.com. « Ce partenariat est une nouvelle preuve du potentiel des Fan Tokens pour devenir la base des programmes de fidélité de nouvelle génération. »

de nouveaux accès premium pour les fans de la Vielle Dame

Dans le cadre du nouveau partenariat, les fans de la Juventus pourront bénéficier de nouveaux avantages, tels que la possibilité de jouer des matchs de rêve à l’Allianz Stadium, de bénéficier d’une Early Access pour les billets de match, de tarifs préférentiels pour le J Hotel, le J Museum et la visite de l’Allianz Stadium, ainsi que pour les programmes d’adhésion du club.