James Rodriguez, Isco, Pato: Tout un 11 (costaud) de joueurs sans contrat

James Rodriguez n’a désormais plus de contrat et il n’est pas le seul dans ce cas.

Parti prématurément ce jeudi, à un an et demi de la fin de son bail, de l’Olympiakos en Grèce, James Rodriguez est le dernier joueur à gonfler la liste des footballeurs présentement sans contrat professionnel. Ils sont nombreux dans ce même cas, alors que l’exercice 2022-2023 touche à sa fin et tous (ou presque) aspirent à retrouver une écurie pour débuter le prochain. Ce marché des joueurs libres concerne d’autres joueurs premium que l’ancien Monégasque ou du Real Madrid.

Après le Real, James Rodriguez retrouve Isco au club des « sans contrat »

Un autre merengue l’accompagne dans le 11 ci-dessous des joueurs sans contrat : Isco, qui a côtoyé le colombien pendant six ans, à la Maison Blanche. Devant eux, le Brésilien Alexandre Pato à la trajectoire aussi abimée que le genou qu’il soigne depuis plusieurs mois et dont il tendrait, aux dernières nouvelles, à se remettre. Il y a aussi dans ce collectif, l’ex-défenseur le plus cher du football, que le Français Eliaquim Mangala. On ne l’a pas associé à Joris Gnagnon, avec lequel il évoluait récemment à Saint-Etienne, car la paire n’a pas produit les effets espérés pour leur club.

Un ex-champion d’Angleterre et un vice-champion du monde croate

Pour pédigrées marquants dans cette équipe, le milieu anglais, Danny Drinkwate, a contribué au titre remarquable de Leicester, en Premier League anglaise, en 2016. Son départ à Chelsea et les prêts qui ont suivi derrière ne lui ont pas été profitable. A ses côtés se glisse Filip Bradaric, qui fut de la sélection croate, sacrée vice-championne du monde en 2018, en Russie. On sait face à quelle nation…

Le 11 des joueurs sans contrat