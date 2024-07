Jamal Musiala: La fortune que paye Nike pour le sponsoriser

Jamal Musiala un joueur qui compte pour le Bayern, son club et pour Nike, son sponsor majeur.

A chaque pays sa pépite, les Anglais ont Bellingham, les Espagnols Yamal, l’Allemagne compte Jamal Musiala, 21 ans, milieu offensif de poste et joueur du Bayern Munich en club. Meneur de la Mannschaft, Musiala attire à lui l’intérêt d’autres grands clubs européens que le sien parmi lesquels se compterait le champion d’Europe, Real Madrid.

Déjà un joueur majeur du Bayern Munich qui penserait à le prolonger

Element important de son équipe, il justifie d’un salaire à la hauteur de son talent et de son influence chez les Bavarois, estimé à 9 millions d’euros brut annuels. C’est sans les primes individuelles et collectives en plus. Et sans les revenus du sponsoring. Car Jamal Musiala est l’une des affiches internationales de l’équipementier Nike.

Jamal Musiala est aussi un talent couvé par l’équipementier Nike

Le journal Bild écrit à ce sujet qu’il est le premier allemand à avoir sa propre réclame commerciale de la part de la Virgule. Un privilège qui se traduit pas l’énormité du contrat signé avec la marque américaine ; le média allemand évoque la somme de six millions d’euros annuels à son avantage. Les émoluments du joueur devraient encore gonfler prochainement puisque le Bayern Munich étudie sa prolongation avec un salaire augmenté au niveau des cadres de l’équipe, soit à près de 20 millions la saison