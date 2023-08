Inspirés des hymnes, Adidas dévoile les ballons de la Ligue des champions

Une nouvelle saison se prépare en Ligue des champions masculine et féminine.

Adidas a dévoilé les ballons officiels de la Ligue des Champions 2023-2024, à l’approche des phases de groupes des tournois masculin et féminin que disputeront le PSG chez les garçons et les filles, en plus du RC Lens pour les hommes et l’OL chez les féminines. Les designs des ballons s’inspirent des hymnes qui résonnent dans les stades avant les matchs et rendent hommage à ces symphonies emblématiques ainsi qu’aux sentiments d’excitation et d’anticipation qu’ils suscitent.

Les hymnes des Ligues des champions inscrits sur les ballons

Le ballon officiel de la Ligue des Champions masculine se caractérise par des couleurs royales, violet et bleu. Le ballon est orné du célèbre refrain « THE CHAMPIONS » en lettres argentées et des paroles de l’hymne de la Ligue des Champions en rose et orange. Le ballon officiel de la Ligue des Champions féminine se caractérise par des couleurs vives, orange et violet. Il est orné des paroles de l’hymne de la Ligue des Champions féminine en cercles concentriques.

Adidas fournit les ballons aux compétitions de l’UEFA

Les ballons ont été optimisés pour répondre aux exigences du football moderne. Ils intègrent ainsi une large gamme de technologies de performance d’adidas. Le revêtement extérieur, présent sur tous les ballons officiels de la Ligue des Champions et de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA, optimise l’adhérence, tandis que la construction thermocollée sans couture garantit que les sphères conservent une forme optimale afin de garantir les performances dans le jeu.