Ibrahimovic débute sur Tiktok et fait le buzz dès sa première

Du Zlatan Ibrahimovic pur jus dans son premier post Tiktok.

Presque dix millions de vues, en seulement 24 heures, pour un premier post publié sur le réseau Tiktok. Qui dit mieux ? Personne évidemment et le chiffre doit laisser rêveur bien des créateurs de contenus et autres influenceurs du digital. Cette performance est celle de Zlatan Ibrahimovic, nouvel inscrit sur le réseau social.

Du Ibrahimovic dans le style pour sa première sur Tiktok

En une seule séquence de 45 secondes, l’attaquant suédois de l’AC Milan a « plié le game ». Peut-être parce qu’il y a tout le concentré du joueur et de l’homme en images, entre l’athlète confirmé et émérite passé son âge de 40 ans, qui ne rechigne pas aux efforts physiques, pour entretenir l’outil de travail qu’est son corps, et l’autre facette du personnage, qui profite de ce que son sport lui en donné en retour. La fin sur son yacht à 15 M€ est savoureuse.

10 M de vues, 1,3 M de like et 800 000 abonnés en une journée

« Tiktok, devine quoi ? Zlatan est là », annonce-t-il en introduction de ce moment entier à sa gloire. Pour sa première (et pour l’heure seule) publication, Ibrahimovic a reçu plus de 1,3 millions de like et a gagné près de 800 000 followers.