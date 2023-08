Harry Kane, un transfert également record sur les maillots vendus

Les fans du Bayern ont aimé le transfert de Harry Kane au club, ils sont nombreux à vouloir le maillot associé au capitaine de l’Angleterre.

Le marché des transferts est en effervescence cet été, en Arabie Saoudite comme en Europe, notamment avec le transfert de Harry Kane de Tottenham aux Bayern Munich, pour plus de 100 millions d’euros, ce qui en fait la recrue la plus chère de l’histoire du club munichois. En ce qui concerne les ventes de maillots, ce méga-accord a aussi déjà porté ses fruits.

Plus de 10 000 maillots de Kane vendu en une journée par le Bayern

Selon le journal allemand Bild, dès le premier jour (samedi) après l’annonce du transfert, le Bayern a vendu plus de 10 000 maillots arborant le numéro 9 de Kane. Jamais auparavant le plus gros club du football allemand n’avait généré autant de revenus en une journée grâce à la vente de produits dérivés dans les boutiques de fans et en ligne. Le précédent record avait été établi lors du jour de la finale de la Ligue des champions en 2020 (victoire 1-0 contre Paris).

Le numéro 9, un chiffre prisé sur les maillots des fans munichois

Kane a porté le maillot pour la première fois lors de la défaite 0-3 contre le RB Leipzig lors du Supercoupe, lorsqu’il a été remplacé à la 63e minute. C’était également la première apparition du troisième maillot du Bayern, une création spéciale au look rétro couleur crème qui devrait être utilisée en Ligue des champions cette saison. Ce choix de couleur a suscité quelques critiques, mais surtout en Angleterre au pays natal de Kane. Car en Allemagne, la collection des maillots saison 203-2024 a plutôt été bien accueillie par les fans du Bayern. Et plus encore quand elle est floquée du numéro 9.