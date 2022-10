Halaand, cet autre contrat à 15 M€ qu’il négocie par ailleurs

Erling Halaand tient les équipementiers du football en haleine, pour mieux faire monter les enchères.

Il affole les compteurs à une vitesse remarquable et en plus, il le fait au service de plusieurs marques. Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais Erling Haaland, soit le plus gros phénomène du football actuel, n’a pas d’équipementier officiel attitré. Ou n’a plus, puisque l’attaquant de Manchester City est resté longtemps associé à Nike, jusqu’au terme de l’exercice dernier.

Erling Haaland n’a plus d’équipementier personnel

Depuis la reprise, il n’a plus de contrat et donc la liberté de choisir les modèles qu’il veut porter. Et le joueur ne s’en prive pas, se montrant tantôt avec des chaussures de la marque à la Virgule, tantôt avec des Adidas, ou encore avec des Puma aux pieds. Ce mélange des marques est une autre façon de faire que de porter des crampons noir, sans marque visible du grand public.

L’attaquant de City alterne entre les trois plus grandes marques

Ainsi Halaand garde-t-il toute ses options ouvertes. C’est que chausser le buteur de 22 ans est une opportunité rare pour les équipementiers du sport, mais elle n’est pas non plus donnée. Ainsi The Athletic évoquait-il de Nike, une proposition d’extension à plus de 15 millions d’euros, comme une limite à dépasser, pour les groupes qui le voudraient.