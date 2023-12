Futur classement final de Premier League selon les stats d’Opta

C’est serré au classement de la Premier League anglaise.

Pas de répit pour les braves. Comme de coutume pendant les fêtes de la fin de l’année, la Premier League anglaise enfile son costume de lumière pour disputer son traditionnel boxing day suivi des amateurs de foot du monde entier. Cette saison 2023-2024 de l’élite du football anglais est particulièrement haletante car serrée à tous les niveaux : de l’arrière pour ne pas descendre, à la lutte pour le titre.

Manchester City meilleur candidat à sa succession

Cinq clubs y prétendent sérieusement à bientôt mi-saison, du leader Arsenal à 40 points au tenant du titre Manchester City, cinquième, à six longueurs. Mais avec un match en moins. Pour le spécialiste des études statistiques Opta, les Citizens sont les meilleurs favoris à leur propre succession. Ils ont à ce stade de l’exercice en cours, près d’une chance sur deux de conserver leur bien. Plus exactement 44,4% de finir à la première place contre 28,6% attribués à Arsenal.

Les trois derniers du moment devraient le rester

Les Gunners devraient plutôt viser la deuxième place, à la lutte avec les Reds de Liverpool. Huitième et désormais bien en retrait pour la course au titre, voire à l’Europe, Manchester United devrait boucler sa saison à la même place (19,5%). A l’arrière, les positions devraient rester les mêmes pour les équipes mal classées : Luton Town sera 18e à 26,9%, Burnley 19e à 33 et Sheffield United dernier, à 54,8%.