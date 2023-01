FFF: Qui sont les membres du Comex qui discutent le futur de Noël Le Graët ?

Treize membres vont se réunir pour discuter du sort du quatorzième : tel est actuellement le Comex à la FFF.

Suite à sa dernière sortie médiatique sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët, qui était déjà dans la tourmente en raison d’accusations de harcèlement qui pèsent sur lui, et dont il se défend, a déclenché les foudres des politiques. La ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, a demandé au comité exécutif (Comex) de « prendre ses responsabilités”, afin de pousser le président de la FFF à la démission. Le Comex, qui selon Le Parisien, va se réunir en urgence afin de demander des explications à Le Graët, est composé d’hommes et de femmes du football professionnel et amateur.

Noël Le Graët, président de la FFF

Dans la tourmente depuis plusieurs mois en raison de soupçons de harcèlement à son sujet, Noël Le Graët fait encore un peu plus parler de lui depuis sa dernière déclaration sur Zidane. L’étau se resserre autour du patron de la FFF. Un poste qu’il occupe depuis le 18 juin 2011. Depuis sa prise de fonction, Le Graët a été réélu à trois reprises, la dernière élection en date a eu lieu le 13 mars 2021, où il a obtenu 73,02% des voix.

Deux anciennes internationales françaises

Deux anciennes internationales françaises font partie de ce comité exécutif, premier décisionnaire à la 3F. Laura Georges, ancienne défenseuse centrale de l’Olympique Lyonnais et du PSG, au palmarès XXL (six titres de D1 et deux Ligue des Champions), est secrétaire générale de la Fédération Française de Football depuis 2017. Autre ancienne joueuse de football, Aline Riera, (60 sélections avec l’équipe de France) a été élue trésorière générale de la FFF le 11 décembre 2021. Des fonctions qui leur ont permis d’intégrer le Comex.

Philippe Diallo, vice-président délégué

Si Noël Le Graët venait à démissionner et quitter son poste de président de la FFF, c’est Philippe Diallo qui devrait lui succéder et assurer, à minima, l’intérim. Ancien trésorier général de la Fédération, il est, depuis le 11 décembre 2021, le vice-président délégué de la Fédération Française de Football.

Trois présidents

Deux présidents de clubs et celui de la Ligue de Football Professionnel sont membres du Comex. Vincent Labrune, patron de la LFP depuis le 10 septembre 2020, fait partie à ce titre du comité exécutif. Jean-Michel Aulas, à la tête de l’OL, et Marc Keller, patron du RC Strasbourg en sont également membres. Les deux derniers cités avaient d’ailleurs apporté leur soutien à Noël Le Graët, lorsque celui-ci se présentait à un quatrième mandat à la tête de la FFF aux élections en mars 2021. Élections qu’il a remportées. Aulas s’occupe du football féminin et de la relation avec la LFP sur les dossiers économiques. Tandis que Keller, qui a rejoint le Comex en 2017, supervise les sélections nationales de jeunes.

La liste des 14 membres du comité exécutif

Président : Noël Le Graët

Vice-président délégué : Philippe Diallo

Secrétaire Générale : Laura Georges

Trésorière Générale : Aline Riera

Président de la Ligue de Football Professionnel : Vincent Labrune

Président de la Ligue du Football Amateur : Vincent Nolorgues

Membres : Jean Michel Aulas, Marc Keller, Jamel Sandjak, Pascal Parent, Philippe Lafrique, Hélène Schrub, Albert Gemmrich, Éric Borghini.