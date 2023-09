FC Nantes: Un maillot solidaire pour le match face à Lorient

Le match du FC Nantes face à Lorient sera associé à la Journée Mondiale Alzheimer.

À l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, le FC Nantes En collaboration avec LNA Santé, son partenaire sur le maillot, souhaite apporter son soutien à la Fondation Recherche Alzheimer. Pour le match de la 6ème journée de Ligue 1 contre le FC Lorient, qui se jouera ce samedi 24 septembre à 17h sur la pelouse de La Beaujoire, les joueurs des Jaune et Vert porteront un maillot floqué du logo de la Fondation.

Le FC Nantes s’associe à la Journée mondiale Alzheimer pour son match face au FC Lorient

Celui sera visible sur la manche gauche, en place de l’ordinaire espace qu’occupe LNA Santé. Pour l’occasion « galement le FC Nantes s’engage à reverser 1 000€ à la Fondation pour chaque but inscrit lors de la rencontre, qu’il soit pour ou contre. Et si le score reste nul et vierge, Nantes reproduira l’opération à l’occasion de la rencontre de Ligue 1, à disputer au club du Montpellier HSC, le 22 octobre pour la 9e journée.

La Journée mondiale Alzheimer 2023 se tient ce jeudi 21 septembre. Le FC Nantes s’engage tout à sensibiliser le public le plus large et soutenir financièrement la recherche sur la maladie.