FC Nantes: Tous les chiffres d’une saison 2022 bénéficiaire de 118 834€

Le FC Nantes a renoué avec les bénéfices, la saison 2022 dernière.

Sortie de crise de la Covid et redressement sportif, notamment avec la victoire Coupe de France, justifient pour partie principale, la bascule financière opérée par le FC Nantes, d’une saison à l’autre. Car, après avoir bouclé l’exercice 2020-2021, sur une perte de 1,047 millions d’euros net, le club a renoué avec les bénéfices au suivant, en 2022 : + 118 834 euros net, selon les comptes produits par le club, que Sportune a consulté.

Le chiffre d’affaires du FC Nantes en hausse à plus de 40 M€

Cela tenant principalement à l’augmentation des revenus (hors activité sur le mercato), tandis que les charges de l’exploitation sont restées à l’identique, en dépit d’une baisse de 6% de la masse salariale chargée, de 44,833 millions en 2021, à 41,944 millions, au 30 juin dernier. Le chiffre d’affaire progresse lui de 57%, à 41 944 732 euros produits sur la saison 2021-2022. D’abord sous l’effet de la billetterie, en hausse de plus de 2 400% (à 8,529 M€), mais tout augmente par ailleurs : les droits de l’audiovisuel (+ 19,5%, à 24,104 M€), ceux du commerciale et sponsoring (+47,38%, à 9,335 M€) et les produits divers de marchandises (+ 74,05%, à 1,471 M€).

Moins d’aides de l’Etat et moins d’effectifs en 2022

Le FC Nantes accuse en revanche une baisse des aides d’Etat, mise en place dans le cadre de la crise sanitaire. En 2022, les effectifs commerciaux (-7, au nombre de 74) et médicaux (-3, 9), ont diminué sur 2021, tandis que le collectif des joueurs est passé de 100 à 105. Au total, le club comptait 205 collaborateurs, au 30 juin de l’année dernière. C’est trois de moins qu’un an plus tôt.