FC Nantes ou TFC: Qui va gagner la Coupe de France selon les bookmakers ?

Entre Nantes et Toulouse, les bookmakers ont fait leur choix pour la finale de la coupe de France

Lors du début de saison, les fans de football n’auraient probablement pas misé beaucoup d’argent sur cette affiche en finale de la Coupe de France. Et pourtant, c’est bien le TFC et le FC Nantes qui se défieront le samedi 29 avril au Stade de France pour remporter la doyenne des compétitions de la Fédération Française de Football. Selon les bookmakers, les hommes Philippe Montanier sont légèrement favoris pour soulever le trophée.

Le TFC gagnera la Coupe de France face au FC Nantes selon les bookmakers

Tenants du titre grâce à leur victoire 1-0 face à l’OGC Nice la saison dernière, les Canaris ont l’occasion de réaliser un doublé et de remporter la cinquième Coupe de France de leur histoire. Malgré ce statut, les sites de paris sportifs en ligne ne considèrent pas Andy Delort et ses coéquipiers comme favoris de cette finale, bien au contraire. En effet, la victoire des Toulousains est cotée à 2,2, tandis que celle des hommes d’Antoine Kombouaré est à 2,8. Les bookmakers estiment donc que cette rencontre sera serrée, entre deux équipes dans le ventre mou de la Ligue 1.

Les bookmakers estiment que la finale se jouera lors des tirs au but

Un match si indécis que les traders jugent que le score le plus probable à l’issue de la rencontre est le nul 1-1, qui est coté à 5,8. Autrement dit, l’issue de la finale se jouera lors de la séance des tirs au but. Reste à savoir si cela sera suffisant pour permettre au TFC d’assumer son statut de favori et de soulever la deuxième Coupe de France de son histoire, 66 ans après celle gagnée en 1957.