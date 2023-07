FC Metz: Un budget doublé pour le retour des Grenats en Ligue 1

Le FC Metz parviendra-t-il avec son budget à rester en Ligue 1 au terme de cette saison ?

De retour parmi l’élite du football français, un an tout pile après l’avoir quitté, le FC Metz va tâcher de ne pas faire le yo-yo entre deux divisions. Pas simple pour un club, certes parmi les places fortes du football hexagonal, mais aux moyens financiers limités. A tout le moins dans la fourchette plutôt basse des clubs de son championnat.

45 M€ le budget du FC Metz pour le retour en Ligue 1

Si la saison dernière, avec 20 millions d’euros, les Grenats alignaient le quatrième budget le plus épais de la Ligue 2, il n’en sera pas de même cet exercice 2023-2024 de Ligue 1. Quand bien même a-t-il doublé pour accompagner ce retour au sommet, selon le chiffre communiqué par le journal L’Equipe ce dimanche : 45 millions d’euros pour prévisionnel. Cela équivaut, rapporté à la saison dernière, à ceux de l’ESTAC et du voisin et rival, RC Strasbourg. Les premiers ne se sont pas maintenus, les seconds péniblement.

Un peu moins que la dernière saison dans l’élite

C’est aussi légèrement moins que les derniers prévisionnels du FC Metz en Ligue, à l’occasion de la saison 2021-2022 et de sa précédente ; il était alors donné proche de 50 millions d’euros. Comprendre que le club disposera d’une économie assez proche cette saison. A lui de savoir habilement investir pour se maintenir dans cette nouvelle Ligue 1, à non plus vingt mais dix-huit équipes.