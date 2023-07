FC Metz: Domicile et extérieur les maillots 2023-24 du promu dévoilés

Le FC Metz est parmi les derniers en Ligue 1 à dévoiler ses nouveaux maillots de la saison 2023-2024.

Le FC Metz, de retour dans l’élite du football français a a dévoilé ses nouveaux maillots domicile et extérieur pour la saison 2023-2024. Conçus en collaboration avec l’équipementier italien Kappa, ils reflètent l’identité du club et intègrent des motifs esthétiques qui mettent en valeur les symboles chers au FC Metz et à sa région.

Le FC Metz jouera en grenat à domicile, les matchs de son retour dans l’élite

Le maillot domicile, de couleur grenat iconique, met en avant la mythique créature du Graoully, le dragon protecteur, symbole culturel de la ville de Metz depuis des siècles. Les écailles du Graoully sont visibles à l’avant et à l’arrière du maillot, accompagnant ainsi les joueurs sur le terrain du Stade Saint-Symphorien.

Un maillot jaune à l’extérieur et bleu pour l’entraînement

Quant au maillot extérieur, il revêt la couleur « Pierre de Jaumont », un jaune d’or inspiré de la pierre emblématique de la région. Il intègre également un motif représentant les flammes, en clin d’œil à l’histoire sidérurgique de la Lorraine, dont le club a toujours été le fier représentant. Les deux maillots de Kappa pour le FC Metz sont fabriqués à partir de polyester recyclé. En plus des tuniques domicile et extérieur, le FC Metz a également présenté sa tenue d’entraînement, composée d’un mélange de teintes bleues tendance, ainsi que sa tenue d’échauffement pour les jours de match, à domicile et à l’extérieur.