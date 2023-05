FC Lorient: Le sponsor principal du maillot prolonge son partenariat

Le FC Lorient gardera son sponsor majeur, à l’occasion de son centenaire, en 2026.

Le FC Lorient a confirmé la prolongation de son partenariat avec le groupe Jean Floc’h, pour une période de trois saisons supplémentaires. Cette extension garantit la présence de la marque agro-alimentaire sur le maillot du club pour les 100 ans de son histoire en 2026. Le groupe Jean Floc’h, partenaire majeur et principal du FC Lorient depuis neuf saisons, continuera d’apparaître sur l’emplacement central du maillot des Merlus, ainsi que sur les tenues d’entraînement du club.

Jean Floc’h sur le maillot du FC Lorient jusqu’en 2026

« Cette reconduction traduit notre attachement au club et permettra de travailler ensemble au moins jusqu’en 2026, année du centième anniversaire du club, une date symbolique. Au fil des saisons et des émotions véhiculées, nos équipes ont constamment apporté leur soutien indéfectible à l’ensemble du club et continueront de le faire », explique Michel Boulaire, le PDG du groupe Jean Floc’h. De son côté, Loïc Féry a remercié Michel Boulaire pour sa confiance et sa fidélité, soulignant l’attachement du groupe Jean Floc’h envers les Merlus depuis 2014.

La marque sera le sponsor majeur des 100 ans du club

Le président et propriétaire des Merlus s’est réjoui de cette prolongation de partenariat qui permettra d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire commune et d’envisager les festivités du centenaire du club. Il a également souligné l’importance du soutien actif des partenaires et des supporters pour enrichir l’histoire du FC Lorient lors des prochaines saisons.