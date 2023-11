FC Barcelone: Des voitures de fonction en série limitée pour les Blaugrana

Les joueuses du FC Barcelone roulent dans la voiture du sponsor Cupra.

Quelques mois après leurs homologues masculins, les joueuses du FC Barcelone ont reçu les clés de leurs nouvelles voitures de fonction, des Cupra Formentor VZ5 BAT et Cupra Born. Ce partenariat entre les deux marques espagnoles s’inscrit dans la volonté de la marque automobile de soutenir le talent de la ville de Barcelone, dont elle est originaire.

Des voitures du sponsor livrées aux joueuses du FC Barcelone

Les joueuses du FC Barcelone, champions d’Europe en titre, ont été ravies de recevoir ces nouvelles voitures. « C’est un honneur de recevoir une Cupra. C’est une voiture magnifique, puissante et confortable. Elle nous permettra de nous déplacer facilement et confortablement pour assister aux entraînements et aux matchs », s’est réjouit Aitana Bonmatí, la capitaine de l’équipe et nouvelle Ballon d’or en titre. « Je suis fière de voir que Cupra soutient le FC Barcelone féminin. C’est une marque qui partage nos valeurs et notre ambition de changer le monde », ajoute celle à qui elle a succédé au palmarès du Ballon d’or, Alexia Putellas, par ailleurs ambassadrice individuelle de la marque automobile.

Un modèle en série limitée à 500 exemplaires et des électriques

Le Cupra Formentor VZ5 BAT est une version limitée à 500 exemplaires du SUV sportif de la marque. Il est équipé d’un moteur cinq cylindres de 390 chevaux qui lui permet d’atteindre les 100 km/h en 4,2 secondes. Le Cupra Born est lui le premier modèle 100 % électrique de la marque. Il offre une autonomie de 550 kilomètres et une puissance de 231 chevaux.