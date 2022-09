FC Barcelone: Ce que sera le prochain maillot domicile 2023-24 des Blaugrana

Voilà à quoi devrait ressembler le prochain maillot du Barça. Sans certitudes encore sur le résultat final.

Les différents championnats européens ont repris depuis plus d’un mois, mais les clubs et leurs équipementiers, sont déjà sur le pied de guerre pour concevoir les tuniques, en vue des futures saisons à venir. C’est le cas notamment du FC Barcelone qui, selon Sport, a déjà choisi le visuel de son maillot domicile pour l’exercice 2023-2024.

Retour à la tradition pour le futur maillot domicile du Barça

Le quotidien catalan révèle, ce mercredi, que le club de Barcelone a approuvé une première tunique domicile pour la saison 2023-2024. Avec ses trois bandes larges sur le devant, ce maillot renoue avec les traditions du club catalan et s’inspire des modèles portés à partir de l’année 1912, un siècle en arrière. Ce futur maillot, pas encore officialisé, comportera donc moins de bandes frontales que celui de cette saison et des précédentes. Les couleurs traditionnelles, à savoir le bleu et le grenat, orneront la tunique domicile, tandis que la virgule de Nike et le sponsor, Spotify, seront dorés.

Avec Spotify comme sponsor principal du club

Exit Rakuten. Depuis le début de la saison, l’avant des maillots du FC Barcelone est occupé par Spotify, qui a signé un contrat de sponsoring en mars dernier. La plateforme musicale, qui appose également son nom au Camp Nou, s’affichera sur le maillot blaugrana a minima jusqu’en 2026.