Maxwell (ex-PSG) futur agent d’Erling Haaland ?

L’ancien latéral du PSG, Maxwell, pourrait embrasser une nouvelle carrière d’agent de joueurs.

Plus de cinq ans après la fin de sa carrière de joueur, Maxwell va ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, en continuant d’être un acteur dans le milieu du football, mais davantage en coulisses. Comme le rapporte le journaliste Nicolo Shiara, l’ancien latéral gauche du PSG va devenir agent, et s’associer à Rafaela Pimenta, qui est celle qui gère, entre autres, les intérêts sportifs d’Erling Haaland.

L’ancien joueur du PSG Maxwell débute une carrière d’agent

En effet, Maxwell va travailler avec l’avocate brésilienne, considérée comme la femme la plus puissante du football. Rafaela Pimenta, ancienne associée de feu Mino Raiola, a, depuis la mort de l’agent italo-néerlandais en avril 2022, repris le flambeau et s’occupe des footballeurs qui étaient sous sa tutelle. Parmi eux, on compte notamment Paul Pogba, Marco Verratti, Matthijs De Ligt, Gianluigi Donnarumma et l’un des joueurs les plus convoités au monde, l’attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland.

Maxwell est resté connecté au milieu du football

En travaillant pour l’écurie de Pimenta, Maxwell devra donc gérer un portefeuille de joueurs, qui vaut plus d’un milliard d’euros (578,65 millions d’euros) selon les données de Transfermarkt. Retraité des terrains depuis mai 2017, l’ancien international auriverde a toujours gardé un pied dans le monde du football. Après sa carrière de joueur, il a été coordinateur sportif du Paris Saint Germain jusqu’en 2019, puis ambassadeur et recruteur du club au Brésil. À 41 ans, celui qui a évolué au FC Barcelone, à l’Inter Milan, à l’Ajax, et au PSG, pour ne citer que les clubs les plus connus, embrasse une nouvelle carrière.