Erling Haaland vise le marché… des pyjamas !

Erling Haaland veut étendre son influence à l’univers des pyjamas qu’il porte régulièrement.

Erling Haaland, le buteur de Manchester City, s’aventure dans le monde des affaires avec une demande de marque déposée pour ses initiales, potentiellement pour une gamme de pyjamas personnalisés, tel que l’a appris le journal The Sun outre-Manche. Le joueur norvégien, âgé de 23 ans, connu pour son affection pour les pyjamas, voudrait sécuriser ses droits sur les lettres E, B et H associées à son nom.

Erling Haaland Braut Haaland dépose son nom au registre du commerce norvégien

Cette démarche vise à empêcher quiconque, à part Erling Braut Haaland de son nom complet, de mettre sa signature sur toute une série d’articles, notamment des vêtements. En plus des vêtements, il cherche à protéger des produits tels que le savon, le déodorant, le parfum, les jeux informatiques, les téléphones portables, les montres connectées, les bijoux, les parapluies, les bouteilles de boisson, les lunettes de soleil, les ballons de yoga et les sweatpants.

L’attaquant de Manchester City vise le marché des pyjamas. Et pas que…

Souvent vu dans des pyjamas en soie de créateurs, même lors de sorties nocturnes, le Norvégien a enregistré la demande dans son pays d’origine. Pourtant, en juin dernier, sa tentative de faire une marque de son nom a été rejetée, battu par un autre Erling Haaland, âgé de 29 ans et originaire d’Oslo. Mais il a été autorisé à faire une marque de fabrique avec sa signature et sa célébration de but style lotus.