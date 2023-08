De nouvelles voitures de fonction pour les joueurs du Bayern Munich

De nouvelles voitures de fonction pour les joueurs du Bayern Munich.

Les joueurs du Bayern Munich ont reçu de nouvelles voitures, cette saison en version électriques, de la part du partenaire et actionnaire minoritaire du club, Audi. La cérémonie de remise des clés a eu lieu mercredi à la Audi Piazza d’Ingolstadt, en présence des employés d’Audi venus remettre les clés aux joueurs et avec leurs enfants des pour former une haie d’honneur aux intéressés.

Comme chaque année des Audi livrées aux joueurs du Bayern Munich

« Après plus de 20 ans de collaboration, le FC Bayern et Audi forment une équipe parfaitement compréhensive », a déclaré Andreas Jung, directeur de marketing du Bayern. « Cette saison, nous continuons notre voyage avec la mobilité durable. Nous nous efforçons de continuer à récolter des succès ensemble, tant sur le terrain de jeu que dans notre engagement à rendre le futur plus écologique. »

L’Audi RS e-tron GT pour modèle le plus prisé des joueurs

Cette année, toute la flotte de véhicules du Bayern est composée exclusivement de véhicules premium entièrement électriques. Le modèle le plus populaire est l’Audi RS e-tron GT, qui a été choisi par douze joueurs, dont Thomas Müller, Leroy Sané et Joshua Kimmich, qui ont tous trois opté pour le coupé quatre portes de la marque aux anneaux.