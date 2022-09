De nouvelles voitures de fonction pour les joueurs de l’AC Milan

Comme Olivier Giroud, les joueurs de l’AC Milan ont reçu des voitures de fonction, du partenaire de leur club.

Un partenaire des plus profitables aux joueurs et staff de l’AC Milan, que celui signé par le club avec le constructeur automobile BMW. Car ce vendredi, la marque allemande a livré 25 véhicules aux Rossoneri, pour qu’ils en fassent l’usage, sous la forme de voitures de fonction, pour leur usage au quotidien. Tous n’ont pas reçu le même modèle, ont été notamment livrés des X5, X6 et iX, ainsi que de nouveaux hybride rechargeable, XM.

Des BMW pour les joueurs et le staff de l’AC Milan

L’attaquant international français Olivier Giroud fait partie de cette heureuse délégation. Interrogé à ce sujet sur le site de son club, il raconte : « Mes clés de voiture sont toujours avec moi ! Je suis un grand amateur de voitures de sport : j’aime le rugissement du moteur, ça me donne de l’adrénaline, Je peux avoir la même sensation que lorsque je marque un but devant nos fans. »

Une livrée à près de 2 M€ de la part du sponsor

Au total, la livrée des 25 véhicules BMW au collectif milanais approche les 2 millions d’euros à l’achat. Les joueurs devront normalement s’en servir pour tout ce qui concerne les déplacements liés au club. En général, le prêt est d’un an au terme duquel, les voitures sont soit récupérées par le constructeur, soit vendues aux joueurs qui souhaitent les conserver.