D’Aubameyang à Dembélé les voitures des nouveaux de la Ligue 1

Question voitures, les joueurs stars du mercato en Ligue 1 maîtrisent le sujet.

Des stars ont quitté le championnat de France de Ligue 1, dont le champion du monde argentin Lionel Messi et l’attaquant brésilien Neymar, pour les deux principales. D’autres l’ont rejoint. Des footballeurs aux CV chargés, entre l’expérience des grands clubs et les titres internationaux. Mais aussi un intérêt commun pour l’automobile et ce que cet univers peut produire.

De l’OM au PSG de nouvelles grosses cylindrées sur les parkings des joueurs

Avec Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille a recruté l’un des plus avisés amateurs du sujet. L’attaquant de 34 ans possède une flotte de véhicule à la hauteur de son personnage et de sa carrière professionnelle, à la fois riche et singulier. Au Paris Saint-Germain, les deux internationaux français, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez ne sont pas en reste à ce niveau.

Nemanja Matic, une Ferrari pour le Stade Rennais

Quant au Stade Rennais, il a musclé son entre-jeu par le renfort du milieu serbe, Nemanja Matic, un joueur qui s’associe aisément à son plus beau bolide. C’est à découvrir en pages suivantes de ce dossier…