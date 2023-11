Daniel Riolo: Quel est le salaire du journaliste de RMC ?

Daniel Riolo est l’un des cadres de la station RMC.

Sa gouaille est connue de tous les suiveurs du football, d’aucuns diraient une « Grande Gueule », d’ailleurs le nom d’une émission de son employeur RMC, à laquelle il a parfois « chroniqué ». Mais c’est d’abord et surtout avec l’After Foot que Daniel Riolo fait audience, pour parler du ballon rond, le sport qu’il chérie autrement que le tennis qu’il pratique. A la radio, il est l’un des plus connus car ses prises de positions sont souvent, pour ne pas dire toujours, tranchées. Voire clivantes.

Daniel Riolo évoque à demi-mot son salaire sur RMC

Son job l’expose, est-il en retour rémunérateur ? C’est le sens d’une des questions qui lui a été posées dans l’émission « Chez Jordan » sur la chaîne C8. « Quand on travaille sur RMC, on gagne par émission ? », lui demande l’animateur du programme. Ce à quoi l’intéressé répond : « Je suis salarié, je ne gagne pas par émission. » « Si je vous dis 10 000 euros par mois est-ce qu’on est loin ou pas ? », renchérit son interlocuteur. « On est dans un monde où on ne parle pas de ça. C’est mois de 10 000 euros », conclut le journaliste sportif sur le sujet.

Un contrat qui le tient à la confidentialité

Cette réponse évasive fait écho aux propos que Daniel Riolo tenait à l’antenne au mois de mars 2022, dans l’émission « Estelle à midi ». A la question : le salaire doit-il rester un tabou ?, il précisait que le concernant il était tenu par son employeur à » des clauses de confidentialités. » Et de d’ajouter : « Ton contrat t’empêche de le dire. » « Il y a une gène par rapport à l’argent », rappelait-il encore en faisant le parallèle du tabou en France, à l’inverse notamment des Etats-Unis.