Cristiano Ronaldo reçoit un coup de pouce à 1,5 M€ du gouvernement britannique

Les mesures prises par le gouvernement britannique profitent à Cristiano Ronaldo.

Au moins une bonne raison pour Cristiano Ronaldo, que d’être resté cet été à Manchester United. Elle est financière et plus exactement fiscale car, comme l’explique l’économiste du football, Kieran Maguire à inews, les récentes mesures de relance économique, prises par le nouveau gouvernement britannique, vont permettre à l’attaquant portugais d’économiser 1,3 millions de livres (1,5 M€).

Les mesures du gouvernement britannique profitent à Cristiano Ronaldo

Le programme prévoit diverses réductions de taxes et d’impôts, pour les contribuables du Royaume-Uni, notamment une baisse de 45% à 40%, sur les hauts revenus à plus de 150 000 livres sterling annuelles. La mesure va donc bénéficier à un grand nombre de footballeurs, au pays de Charles III, mais Cristiano Ronaldo est le plus emblématique et celui à qui cela profitera le plus, étant le mieux payé du foot anglais.

Le footballeur le mieux payé de tout le Royaume-Uni

Cristiano Ronaldo gagne plus de 30 millions d’euros brut annuels de Manchester United, hors variables dans son contrat. A l’addition du salaire, des primes et de tous les autres postes de recettes, du sponsoring ou de ses nombreuses activités, dans l’hôtellerie, les cliniques capillaires, la production de contenu digital, et d’autres, ses revenus approchent sinon dépassent, les 100 millions d’euros annuels.