Cristiano Ronaldo envisagerait d’attaquer la Juventus en justice

Cristiano Ronaldo réclame 19,5 M€ à la Juventus Turin, son ancien club.

Alors qu’il a rejoint l’Arabie Saoudite et le club d’Al Nassr en décembre dernier après avoir rompu son contrat à l’amiable avec Manchester United, Cristiano Ronaldo n’en a pas encore tout à fait fini avec le football européen. D’après les informations de la Repubblica, le quintuple Ballon d’Or pourrait attaquer en justice son ancien employeur, la Juventus, en raison de salaires impayés.

Cristiano Ronaldo pourrait intenter une action en justice pour récupérer 19,5 millions d’euros

La Juventus n’est pas au mieux de sa forme, aussi bien sur qu’en dehors des terrains. À la crise sportive s’en ajoute une institutionnelle, avec un nouveau feuilleton, animé par Cristiano Ronaldo. En effet, un an et demi après son départ du Piémont, l’international portugais n’a pas oublié le club turinois, et serait prêt à intenter une action en justice contre lui afin de percevoir 19,5 millions d’euros, restants dus sur son salaire. Rappelons qu’au bilan de la saison 2020-21, la Juventus a accusé 89,5 millions d’euros net de pertes ; un record pour le club turinois.

Un accord salarial durant le confinement

Une somme à laquelle, le quintuple Ballon d’Or aurait renoncé momentanément lors d’un accord salarial durant la période du confinement lors de la pandémie de Covid 19, afin d’aider la Vieille Dame. Désormais, la star portugaise souhaiterait récupérer ses émoluments. Ce pourrait être une autre affaire judiciaire pour la Juventus. Pour rappel, le désormais ancien président du club turinois Andréa Agnelli, ainsi que son board ont démissionné, en raison d’un renvoi en justice demandé par le parquet de Turin. Les dirigeants sont soupçonnés d’irrégularités dans la gestion financière du club turinois dans l’enquête Prisma.