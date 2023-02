Cristiano Ronaldo: Dans sa maison de Manchester à vendre 6 M€

Cristiano Ronaldo a mis sa maison de Manchester en vente.

Comme dirait l’autre, « les histoire d’amour finissent mal… ». Celle de Cristiano Ronaldo et de Manchester United, en particulier. Séparé d’un commun accord, mais non sans aigreur, il semble que les deux soient désormais irréconciliables ; CR7 parti en Arabie Saoudite ne devrait plus y revenir de sitôt. L’atteste sa maison actuellement à vendre, au Royaume-Uni.

Cristiano Ronaldo rompt définitivement avec Manchester

Images de la maison de Cristiano Ronaldo à Manchester. A vendre 6 M€

Elle se situe dans la cossue région du Cheshire, à une dizaine de bornes de la ville de Manchester. Elle est de style contemporain, elle compte cinq chambres toutes avec leur salle d’eau et leur dressing. Et une salle de bain, un immense dressing plus un accès à la terrasse extérieure, pour la suite principale. Deux chambres de plus s’y ajoutent, avec la dépendance adjacente à la maison.

Piscine intérieure, salle de ciné ou terrain de padel pour les plus de la maison

La résidence principale s’élève sur trois étages. Il y a à l’intérieur, une piscine et son bain à remous et juste à côté, la salle pour la remise en forme. La maison abrite aussi une salle de cinéma et une immense cave. Pour les loisirs à l’extérieur, il y a un terrain de padel. Cristiano Ronaldo l’avait acheté à son retour depuis Turin, au club de Manchester United. Elle est désormais à vendre pour six millions d’euros, environ. Visitez-là en images, via le diaporama ci-dessus.