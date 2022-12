Cristiano Ronaldo, bienvenue dans sa future maison à 30 M€

Un futur cocon douillet et doré pour Cristiano Ronaldo.

Au crépuscule de sa carrière sportive, Cristiano Ronaldo pense à la suite. Qu’il imagine, selon toute vraisemblance, principalement chez lui, au Portugal. L’atteste la maison que CR7 fat construire, avec son épouse Georgina Rodriguez, à Quinta da Marinha, sur les bords de l’Atlantique, proche d’un parc naturel. Pour l’évoquer il faut user de tous les superlatifs grandiloquents. Sur la superficie, d’abord : sur une grande surface de terrain, de 2 700 mètres carrés, la maison en occupera seule, 544 m2.

Cristiano Ronaldo entreprend de construire sa future maison au Portugal

D’un style architectural très moderne, elle va se dresser sur trois étages. Deux piscines sont prévues, dont une aura, selon The Sun, une passerelle en verre, comme une sorte de couloir souterrain. Un court de tennis extérieur est aussi prévu dans les travaux. Autre chiffre démentiel : la chambre principale, évidemment suite parentale, sera de la superficie proche d’un appartement T4. C’est-à-dire qu’elle offrira un espace proche de 90 mètres carrés! Et que dire du garage en sous-sol ? Qu’il pourra stationner jusqu’à 20 véhicules à la fois. Faut-il s’appeler Cristiano Ronaldo, pour avoir un garage adéquat.

Déjà du personnel de maison embauché par le couple CR7/Georgina Rodriguez

Naturellement qu’avec de telles prestations, le prix d’achat est conséquent. Et il l’est en effet, puisqu’après avoir payé onze millions d’euros à l’achat, le double environ a déjà été réglé pour les travaux. Elle est déjà la maison la plus chère de tout le Portugal et la facture pourrait encore augmenter d’ici à la fin du chantier, en raison du contexte géo-politique et sanitaire international, entre Covid qui persiste et conflit en Ukraine. La fin du chantier est prévue pour le courant de l’année 2023. Déjà du personnel de maison aurait été embauché : un majordome, deux femmes de chambre et un chef cuisinier.